بزشكيان يهنئ باليوم الوطني لليابان

بعث رئيس الجمهورية "مسعود بزشکیان"، برسالة تهنئة إلى رئيسة وزراء اليابان السيدة "سانائه تاكاييتشي"، بمناسبة اليوم الوطني في هذا البلد؛ مؤكدا على تعزيز العلاقات التاريخية والصداقة بين طهران وطوكيو، وتوطيد التعاون الثنائي والدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" أعرب في رسالة التهنئة عن ارتياحه للعلاقات العريقة بين البلدين؛ آملا بأتخاذ خطوات عملية وفعالة خلال الدورة الثانية لحكومة رئيسة وزراء اليابان من اجل تعزيز وتطوير التعاون بمختلف المجالات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياستها الخارجية، القائم على تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين؛ مرحبا بالدور المسؤول لليابان على الصعيد العالمي.

وكتب بزشكيان في رسالته الى السيدة تاكاييتشي : إن اليابان، من خلال اتباع نهج الحوار، يستطيع ان يلعب دورا فعالا في تقليل التوترات، وتعزيز الاستقرار، والحثّ على الحلول الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا، استنادا إلى مبادئ الحوار والتعاون والمساواة والاحترام المتبادل.

وتمنى رئيس الجمهورية في ختام رسالته، بدوام الازدهار والنجاح المتواصل لرئيسة الوزراء والحكومة والشعب في اليابان.

