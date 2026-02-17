بزشكيان يهنئ باليوم الوطني لليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" أعرب في رسالة التهنئة عن ارتياحه للعلاقات العريقة بين البلدين؛ آملا بأتخاذ خطوات عملية وفعالة خلال الدورة الثانية لحكومة رئيسة وزراء اليابان من اجل تعزيز وتطوير التعاون بمختلف المجالات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياستها الخارجية، القائم على تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين؛ مرحبا بالدور المسؤول لليابان على الصعيد العالمي.

وكتب بزشكيان في رسالته الى السيدة تاكاييتشي : إن اليابان، من خلال اتباع نهج الحوار، يستطيع ان يلعب دورا فعالا في تقليل التوترات، وتعزيز الاستقرار، والحثّ على الحلول الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا، استنادا إلى مبادئ الحوار والتعاون والمساواة والاحترام المتبادل.

وتمنى رئيس الجمهورية في ختام رسالته، بدوام الازدهار والنجاح المتواصل لرئيسة الوزراء والحكومة والشعب في اليابان.