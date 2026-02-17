وزير الطاقة الروسي يلتقي علي لاريجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم الأحد الموافق 17 فبراير/شباط ، التقى وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسفيتلوف، بالدكتور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد على المكانة الاستراتيجية لإيران في السياسة الخارجية الروسية.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الطاقة الروسي بجو الحوار والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد على استمرار دعم موسكو لطهران في مختلف الظروف، بما في ذلك في المجالين الاقتصادي والطاقة.

وفي إشارة إلى المستوى الممتاز للعلاقات الإيرانية الروسية، اعتبر الدكتور علي لاريجاني التعاون بين البلدين يتجاوز العلاقات العادية، وصرح قائلاً: "لقد واجهت طهران وموسكو ضغوطاً وقيوداً مماثلة من الغرب في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الضغوط لم تتمكن من عرقلة مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على ضرورة إزالة العقبات الإدارية وتيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة، مشيراً إلى رغبة قادة البلدين في تعزيز مستوى التعاون.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير الطاقة الروسي بمتابعة الدكتور لاريجاني الدقيقة والمفصلة، ورأى ضرورة مواصلة التواصل والتنسيق الوثيقين لتسريع تنفيذ الاتفاقيات.