وأفادت وكالة مهر للأنباء وأعرب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، تقديراً منه لتوضيحات وزير خارجية الجمهورية الاسلامية عباس عراقجي مؤكدا على استمرار المحادثات الجارية حتى التوصل إلى نتيجة.
محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية
استعرض وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية، وأطلع نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية.
