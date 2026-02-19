محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية

استعرض وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية، وأطلع نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية.