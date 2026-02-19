  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٠ ص

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية

استعرض وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية، وأطلع نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء وأعرب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، تقديراً منه لتوضيحات وزير خارجية الجمهورية الاسلامية عباس عراقجي مؤكدا على استمرار المحادثات الجارية حتى التوصل إلى نتيجة.

رمز الخبر 1968555

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات