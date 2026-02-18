عراقجي يتلقى اتصالا هاتفيا من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء خلال هذا الاتصال، أعرب وزير خارجية إيران عن تقديره لحضور غروسي في محادثات جنيف، مؤكدًا على تركيز الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وضع إطار عمل أولي متماسك لدفع المفاوضات المستقبلية قدمًا.

كما أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنتائج اجتماع الأمس، وأعلن استعداد الوكالة لتقديم الدعم والتعاون في صياغة إطار عمل تفاوضي.

وراجع الطرفان أيضًا نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتبادلا وجهات النظر حول آليات ومتطلبات وضع مسودة إطار عمل تفاوضي.

/انتهى/