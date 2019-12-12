قائد القوة البحرية الإيراني ونظيره القطري يلتقيان في الدوحة

وافادت وكالة مهر للانباء أن اللقاء جاء عقب زيارة الادميرال خانزادي الى كراتشي واجتماعه بقيادات عسكرية باكستانية يوم الاربعاء.

وأشار الادميرال خانزادي في اجتماع الدوحة الى ترأس القوة البحرية الايرانية اجتماع قادة القوات البحرية المطلة على المحيط الهندي "أيونز"، داعيا قطر للمشاركة بمناورات أيونز المقرر اجراؤها في شمال المحيط الهندي حتى نهاية العام.

وأستطرد أن ايران وعمان تجريان تدريبات بحرية مشتركة سنويا بمجال الاغاثة والانقاذ، مبينا أنها هذه التمرينات المشتركة تستهدف ترقية المستوى التنسيقي بين القوتين البحريتين بغية تعزيز الامن البحري المشترك وتحسين التنسيق وتبادل الخبرات، داعيا دولة قطر الصديقة والجارة للمشاركة بهذه التدريبات.

وأكد قائد سلاح البحرية الايرانية على التعاون التدريبي في اطار التبادل خبرات الضباط بمستوى "دافوس" (جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الايراني)، كما دعا الضباط القطريين للافادة من امكانيات ايران التدريبية العالية.

من جهة رحب قائد القوة البحرية القطرية بحضور السفن العسكرية القطرية في الموانئ الايرانية وبالعكس مؤكدا ضرورة التعامل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

يشار الى أن المباحثات شملت تجديد مذكرة التعاون بين القوة البحرية القطرية والايرانية. /انتهى/