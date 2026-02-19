روس اتم: سنكمل بناء الوحدتين 2 و 3 لمحطة بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة انباء تاس عن ليخاتشف قوله للصحفيين ان شركة روس اتم قد اعدت برامج في اطار تعزيز قواعد الأمان لمحطة بوشهر النووية.

واشار الى المحادثات النووية واقتراح موسكو لاستضافة اليورانيوم الايراني المخصب الفائض وقال: اننا ندرك ان المحادثات تجري في الوقت الحاضر في سياقات مختلفة، ويتم الحديث عن سيناريوهات مختلفة حول مصير اليورانيوم عالي التخصيب.

واوضح ان روسيا لديها تجربة المشاركة في حل القضية في موقع مماثل قبل 10 سنوات. ووفقا لهذه التجربة فاننا جاهزون للقيام بذلك وان معايير هكذا اجراء ستحدد طبعا من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدرجة الاولى.

واكد انه مع الاخذ بنظر الاعتبار مجمل المحادثات، فانه سيتم عاجلا أم آجلا اتخاذ القرار بشان مصير اليورانيوم الايراني المخصب.

وتابع المدير العام لشركة اتم روس: اننا بدورنا، سنحل اي قضية من الناحية الفنية بروحية المشاركة مع العلماء النوويين والشعب الايراني.