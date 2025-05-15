"رويترز" عن مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "رويترز" نقلت عن مسؤول إيراني كبير ان: طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد بشأن حل الخلافات المتبقية بشأن البرنامج النووي.



واضاف المسؤول الإيراني لـ"رويترز": طهران ستكتفي بشحن اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج إذا رفعت أميركا العقوبات.



واشار المسؤول الإيراني لـ"رويترز" إلى ان شحن اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى من 5% إلى الخارج كان دوماً جزءاً من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.