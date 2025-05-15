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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٤٥ م

"رويترز" عن مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد

"رويترز" عن مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد

اكد مسؤول إيراني لوكالة رويترز ان طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد بشأن حل الخلافات المتبقية بشأن البرنامج النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "رويترز" نقلت عن مسؤول إيراني كبير ان: طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد بشأن حل الخلافات المتبقية بشأن البرنامج النووي.

واضاف المسؤول الإيراني لـ"رويترز": طهران ستكتفي بشحن اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج إذا رفعت أميركا العقوبات.

واشار المسؤول الإيراني لـ"رويترز" إلى ان شحن اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى من 5% إلى الخارج كان دوماً جزءاً من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

رمز الخبر 1958018

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