المدمرة "دنا" تشارك في عرض مناورات ميلان البحرية في الهند

أفادت وكالة مهر للأنباء، انطلقت في ميناء فيساخاباتنام مناورات "ميلان 2026" البحرية واسعة النطاق ومتعددة الأطراف، التي تستضيفها البحرية الهندية بمشاركة 72 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتُعدّ هذه المناورات، التي تستمر عشرة أيام وتضم أكثر من 60 سفينة حربية وثلاث طائرات أجنبية، من أهم الفعاليات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وشاركت المدمرة الإيرانية "دينا" في العرض البحري لهذه المناورات.

وتستضيف ميناء فيساخاباتنام، الذي بدأ يوم الأحد بمرحلتين، إحداهما في الميناء والأخرى في البحر، عدداً من الدول، من بينها إيران وروسيا والصين واليابان وألمانيا والفلبين والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويهدف تنظيم هذا الحدث الضخم إلى تعزيز مكانة الهند كإحدى القوى البحرية المهمة في المنطقة.

وخلال هذه المرحلة من المناورات، استخدمت البحرية الهندية قدراتها المتميزة، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات من فئة فيساخاباتنام.

في المرحلة البحرية، ستُجرى تدريباتٌ تشمل عمليات حاملات الطائرات، والحرب المضادة للغواصات، والدفاع الجوي، والقصف البحري، وعمليات البحث والإنقاذ، والمناورات التكتيكية متعددة الجنسيات. أما في المرحلة المينائية، فمن المقرر عقد اجتماعات متخصصة، وندوة بحرية دولية، وبرامج تدريبية للضباط الشباب.

ووفقًا للمنظمين، يهدف هذا الحدث إلى تحسين قابلية التشغيل البيني، وزيادة الوعي البحري، وتعزيز قدرات الاستجابة الجماعية في أعالي البحار، استنادًا إلى القانون الدولي.

كما يُخطط خلال هذا البرنامج لزيارة الأسطول الرئاسي الهندي إلى عرض بعض القدرات المحلية لهذا البلد.

وتحت شعار "الصداقة، التعاون، الشراكة"، تسعى مناورات "ميلانو 2026" إلى تعزيز التفاعلات العملياتية، وتمهيد الطريق لتوسيع الدبلوماسية البحرية، وبناء شراكات أوسع بين القوات البحرية في العالم.

