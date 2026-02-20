  1. إيران
  2. السياسة
٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٢:٣٢ م

مدمرة "دنا" الايرانية ترسو في ميناء فيساخاباتنام للهند

مدمرة "دنا" الايرانية ترسو في ميناء فيساخاباتنام للهند

رست مدمرة "دنا" الايرانية اليوم الجمعة في ميناء فيساخاباتنام للهند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها- رست المدمرة دنا في ميناء فيساخاباتنام، الهند، للمشاركة في مناورات ميلان 2026.

تُجرى مناورات ميلان كل عامين في أحد أهم موانئ الهند، وتشارك فيها قوات بحرية من أكثر من 70 دولة حول العالم.

تُقام هذه المناورات، التي تُجرى للمرة الثالثة عشرة هذا العام، في الفترة من 18 فبراير إلى 25 فبراير في ميناء فيساخاباتنام ومياه خليج البنغال.

أعلنت البحرية الهندية أن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز العلاقات المهنية، وتبادل أفضل الممارسات في العمليات البحرية، وزيادة التعاون بين الدول في المجال البحري.

/انتهى/

رمز الخبر 1968584
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات