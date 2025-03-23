الأدميرال رستكاري : أكثر من 90 بالمائة من المعدات والأنظمة لقواتنا المسلحة تصنع محليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية الأدميرال "أمير رستكاري قال: نقوم اليوم بتصميم وتصنيع الاحتياجات العسكرية في المجالات المختلفة وهذه العملية مستمرة، حيث تم حتى الآن إنتاج أكثر من 7 آلاف نظام في مختلف القطاعات والمجالات وتسليمها إلى القوات المسلحة.

وأضاف في حوار مع ايرنا، أن السفن التي تم بناؤها ويتم استخدامها في البحرية الإيرانية هي بتصميم إيراني وحديثة تماما؛ مردفا العديد من المعدات، بما في ذلك أنظمة الاتصالات والرادار والحرب الإلكترونية وتوجيه النيران والسونار وأنظمة تحت سطح البحر، تم تصميمها جميعا من قبل الشركات الإلكترونية الإيرانية وعلى أيدي الخبراء الشباب في البلاد.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية إلى نشاط المدمرة "دنا" في المياه الحرة العالمية؛ قائلا: هذه المدمرة قطعت أكثر من 55 ألف كيلومتر في خمسة محيطات حول العالم وهذا يدل على قوة الصناعة الدفاعية للبلاد، والتي يمكنها بناء معدات قادرة على الإبحار بأمان في ظروف المحيطات الصعبة والعودة إلى شواطئ البلاد.

وأضاف إن شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية، باعتبارها الشركة التي ترتكز في مجال الإلكترونيات والإلكترونيات الدقيقة والفوتونيات والكهرومغناطيسية والاتصالات، تلبي جميع الاحتياجات الدفاعية في هذه المجالات، فضلا عن مجالات الطاقة والصحة والطب والسيارات والنقل، وقال: نحن اليوم نمتلك أنواعا مختلفة من المعدات والأنظمة.

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