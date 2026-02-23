معرض "إيران إكسبو 2026" في يونيو المقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأكد أمير روشن بخش، اليوم، على أهمية إقامة معرض إيران إكسبو في تعزيز الدبلوماسية التجارية للبلاد، مشيراً إلى أن هذا المعرض، باعتباره أحد أهم الفعاليات التجارية في إيران، يوفر أرضية مناسبة للتعريف بالقدرات التصديرية الإيرانية وتطوير التعاون التجاري الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأشار إلى الهدف من إقامة الدورة الثامنة من معرض القدرات التصديرية الإيرانية، موضحاً أنها ستُعقد بهدف تطوير الصادرات غير النفطية، والتعريف بالطاقات الإنتاجية والتصديرية للبلاد، وتوسيع التفاعلات التجارية مع الوفود الأجنبية. وأضاف أن إيران ستستقبل العام المقبل الفاعلين الاقتصاديين والتجار وممثلي الشركات المحلية والدولية.

وفي الختام، حدد هذا المسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية موعد انعقاد إيران إكسبو 2026 في الفترة من 18 إلى 22 يونيو/حزيران المقبل.

