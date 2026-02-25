عراقجي: مستعدون لكلا الخيارين الحرب والسلام

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه صرّح وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي"، ردًا على سؤال: "لنبدأ بخطاب الرئيس ترامب، أطول خطاباته، والذي حذّر فيه إيران. هل إيران مستعدة؟"، قائلاً: "أولاً، أشكركم على دعوتكم. ردًا على سؤالكم، بالطبع نحن مستعدون. نحن على أتم الاستعداد لكلا الخيارين: الحرب والسلام."



وأضاف: "كما تعلمون، سأتوجه إلى جنيف بعد ظهر اليوم لعقد الجولة الثالثة من المحادثات مع الفريق الأمريكي. لقد أحرزنا بعض التقدم في الجولة السابقة، وتمكّنا من التوصل إلى نوع من التفاهم، وأعتقد أننا نستطيع بناء اتفاق على أساس هذا التفاهم."



وقال وزير الخارجية: "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف، ويمكننا تحقيقه. بالطبع، قواتنا المسلحة جاهزة للقيام بواجبها، ونحن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا، كما فعلنا في المرة السابقة. لقد تعلمنا الكثير من الحرب الماضية، لذا فنحن الآن أكثر استعدادًا."



قال عراقجي: "في الواقع، هذا يعني أن الهدف هو منع الحرب. عندما تكون مستعدًا للحرب، يمكنك منعها؛ وإلا، فأنت بذلك تدعوها إلى بيتك. لذا فنحن على أتم الاستعداد، ليس لأننا نريد الحرب، بل لأننا نريد منعها. أنا رجل دبلوماسي، وعليّ أن أتحدث عن عملي، وأعتقد أن المسار الذي سلكناه هو أفضل سبيل ممكن لحل هذه القضية."



وأضاف: "لا يوجد خيار عسكري لبرنامج إيران النووي السلمي. إذا كان هناك أي قلق، أو سؤال، أو غموض، فنحن على استعداد لمعالجته. نحن مستعدون للإجابة على الأسئلة، ومعالجة المخاوف، لكننا لسنا مستعدين للتخلي عن حقنا في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. هذا هو موقفنا ورغبتنا. لذلك أعتقد أن غدًا في جنيف، هناك إمكانية للتوصل إلى حل متفق عليه، وعادل، ومتوازن."