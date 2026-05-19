قائد حرس الحدود الإيراني: ضبط مليون لتر من الوقود المهرب منذ مارس

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء علي أكبر جاودان قال ظهر الإثنين في لقاء مع الصحفيين في محافظة بوشهر: "تم اتخاذ إجراءات جيدة جداً في مجال مكافحة الفساد الاقتصادي والتهريب، ونشهد عمليات ضبط واسعة النطاق".

وأضاف جاودان، في معرض حديثه عن ضبط أكثر من 3 أطنان من أنواع المخدرات خلال العام الجاري: "تم خلال العام الجاري ضبط مليون لتر من الوقود المهرب في حدود البلاد، وخاصة في الحدود الجنوبية".

وأوضح قائد حرس الحدود الإيراني أنه "تم خلال العام الجاري منع الخروج غير القانوني لـ 3500 رأس من الماشية في الحدود الغربية، كان معظمها في محافظة كردستان".

كما أشار إلى احتجاز حوالي 400 قطعة سلاح حربي وصيد، وتحديد هوية واعتقال أكثر من 40 ألف شخص من الأجانب غير الشرعيين على الحدود (محافظتا سيستان وبلوشستان وخراسان)، وطردهم الفوري من البلاد.

وأشاد اللواء جاودان بالروح الجهادية لحرس الحدود في الدفاع عن هذه الأرض والمياه، مؤكداً أن "حرس الحدود مستعد لمواجهة أي حماقة من قبل العدو والجماعات الإرهابية وعملاء الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني، وأيديهم على الزناد".

