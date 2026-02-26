متحدث الخارجية الايرانية: مواقفنا ثابتة في المفاوضات.. تستأنف الجولة عند السادسة مساءً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: أجرينا مفاوضات مكثفة لما يقارب 3 ساعات بحضور وزير خارجية عمان ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى انه ستستأنف المفاوضات في جنيف بحدود الساعة الخامسة والنصف والسادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وصرح متحدث الخارجية الإيرانية ان فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني طرحا وجهات نظرهما بجدية، منوها إلى ان هناك تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين ما يثير الشك بشأن جديتهم

واكد بقائي ان مواقفنا ثابتة ومحادثات اليوم جدية ونأمل استمرارها مساء بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.

واضاف متحدث الخارجية الإيرانية: قدمنا مقترحات ومبادرات مهمة وعملية في مجال الملف النووي ورفع العقوبات، مشيرا إلى انه تم طرح مقترحات خلال مفاوضات اليوم وبعضها يحتاج للتشاور مع القيادات في العواصم.