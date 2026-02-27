مساعد القوات البرية للجيش: نحن مستعدون لمواجهة أي تحرك للاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مساعد القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلاية الايرانية لشؤون العمليات خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الايرانية، الى مستوى جاهزية هذه القوة للدفاع عن البلاد، قائلا: إنه وفقا لبيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، فان القوات البرية للجيش الإيراني على اتم الجاهزية حاليا،بكافة معداتها وقدراتها وإمكانياتها، ووفقا للخطط المحددة مسبقا، للدفاع عن ارض الوطن وسيادته واسلامها العزيز، وتنفيذ أوامر قائد الثورة الإسلامیة.

وأضاف العميد أمان‌اللهي: لقد اسهمت التدريبات المتعددة التي أُجريت خلال المناورات، وكذلك الخبرات المكتسبة من حرب الـ12 (العدوان الصهيوني على ايران)،في ارتقاء التنظيم الاخير للقوات البرية الى المستوى المطلوب.

وشدد هذا المسؤول العسكري في البلاد قائلا: سنقف في وجه مؤامرات ومخططات الغطرسة العالمية وسنؤدي واجبنا الذاتي.

وقال مساعد قائد القوات البرية للجيش الايراني لشؤون العمليات في إشارة إلی خبرات وتجارب حرب الـ12 يوما، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل القادة في المجالات المتعلقة بالطائرات المسيرة، والدفاع الجوي، وسائر الأقسام التي تتطلب اهتماما أكبر، وذلك بالاستفادة من القدرات المعرفية والعلمية".مضيفا انه "في مجالات الطائرات المسيرة، والدفاع الجوي، والصواريخ، نتمتع بجاهزية تامة للقيام بمهامنا في مواجهة تحركات العدو والدفاع عن البلاد، بالاعتماد على القدرات المحلية والإيمان الراسخ للموظین و قواتنا.

