توقف مؤقت للمفاوضات للتشاور؛ على أن تستأنف المحادثات مساءً

تمّ تحديد فترة استراحة لفرق التفاوض للتشاور، ومن المقرر استئناف المحادثات مساءً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمّ تحديد فترة استراحة لفرق التفاوض للتشاور، ومن المقرر استئناف المحادثات مساءً.

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان، بدأت صباح اليوم في جنيف.

وقد التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى جنيف لحضور الجولة الثالثة من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، مع السيد بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، مساء الأربعاء.

وخلال هذا اللقاء، تمّ شرح وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات، كما تمّ عرض وجهات نظر بلادنا واعتباراتها عليه.

