الحرس الثوري: الموجة 40 استهدفت أكثر من 50 هدفاً في الأراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جاء في البيان رقم (33) الصادر عن دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري أن العملية المشتركة والمنسقة بين الحرس الثوري والمقاومة في لبنان نُفذت عبر إيقاع نيران متواصلة على مدى خمس ساعات، في إطار الموجة الأربعين من العملية، تحت النداء "يا أمير المؤمنين عليه السلام..

وأوضح البيان أن الهجمات نُفذت بمزيج من إطلاق صواريخ قدر وعماد وخيبرشكن وفتاح من قبل الحرس الثوري، إلى جانب إطلاق واسع للطائرات المسيّرة والصواريخ الهجومية من قبل حزب الله اللبناني، مستهدفة أكثر من 50 هدفاً في أنحاء الأراضي المحتلة، ما وضع العدو أمام واقع ميداني جديد.

وأضاف أن هذه الجبهة القوية والمتكاملة وجهت ضربات مؤلمة إلى القواعد العسكرية الإسرائيلية من حيفا في الشمال، إلى تل أبيب في الوسط، وصولاً إلى بئر السبع في جنوب الأراضي المحتلة.

وأشار البيان إلى أنه خلال هذه الهجمات الواسعة استهدفت أيضاً قاعدتا الأزرق والخرج الأميركيتان في المنطقة بصواريخ الحرس الثوري.

ولفت إلى أنه كما اعترفت وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، فقد شهدت عمليات إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زيادة ملحوظة، فيما ارتفعت خسائر الإسرائيليين بشكل متصاعد.

وختم البيان بالقول إن الضربات القاتلة مستمرة، معتبراً أن حياة "الإنذار تلو الإنذار" التي يعيشها سكان الأراضي المحتلة وبقاءهم لفترات طويلة داخل الملاجئ تمثل أبرز إنجازات دونالد ترامب الكاذب وبنيامين نتنياهو الخبيث في هذه الحرب.

