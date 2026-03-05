عراقجي يرد على غرق الفرقاطة دينا: ستندم أمريكا أشد الندم على هذه السابقة التي أرستها

وأفادت وكالة مهر للأنباء استُهدفت الفرقاطة دينا، وهي سفينة تابعة للبحرية الهندية وعلى متنها نحو 130 بحارًا، في المياه الدولية دون سابق إنذار
وحذر: سترون.. ستندم الولايات المتحدة أشد الندم على هذه السابقة التي أرستها.
حذر وزير الخارجية تسببت أمريكا بكارثة أخرى، هذه المرة في البحر، على بُعد ألفي ميل من سواحل إيران.
