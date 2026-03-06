  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٤:٤٤ م

قاليباف: "أبراهام لينكولن" فرت من ساحة المعركة في أول مواجهة

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمدباقر قاليباف: يا له من ضجيج أثاروه حول "أبراهام لينكولن" للضغط علينا، لكن هذه العروس المديح انسحبت من ساحة المعركة وتراجعت في أول مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف في رسالة على صفحته في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى إصابة طائرة مسيرة إيرانية لـ"أبراهام لينكولن": يا له من ضجيج أثاروه حول "أبراهام لينكولن" للضغط علينا، لكن هذه العروس المديح انسحبت من ساحة المعركة وتراجعت في أول مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وصرح رئيس البرلمان: السفينة التي كان من المفترض أن تحمي أمن واستقرار حلفاء أمريكا لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها ضد بضع طائرات مسيرة وتفر! من الضروري أن يحقق حلفاء أمريكا ووسائل الإعلام في هذا الأمر حتى لا يربطوا أمنهم وأمن الجنود الأمريكيين بأكاذيب ترامب ونتنياهو.

