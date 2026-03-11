بعد استهداف العدو بنكا إيرانيا..مقرخاتم الأنبياء: الرد بالمثل قادم وعلى المواطنين الابتعاد عن البنوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص) اليوم الاربعاء الى قيام الجيش الارهابي الاميركي والكيان الصهيوني باستهداف احد فروع البنوك الايرانية مساء امس، بعد الفشل في تحقيق الاهداف العسكرية، قائلا ان ذلك يطلق يدنا في استهداف المراكز الاقتصادية والبنوك المملوكة من قبل الاميركيين والصهاينة في المنطقة.

وتوعد المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء، الاميركيين قائلا بان عليهم ان ينتظروا ردنا المؤلم.

ودعا المواطنين في دول المنطقة للابتعاد كيلومترً واحداً عن فروع البنوك والمصارف.

هذا واستهدف العدو الصهيوالامريكي مساء الامس احد فروع البنوك في طهران حيث ادى الى استشهاد الموظفين العاملين فيه.

/انتهى/

/انتهى/