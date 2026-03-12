زياد النخالة مهنأ آية الله مجتبى الخامنئي: كل الشعوب الحرة في العالم تقف بجانبكم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال زياد النخالة في رسالته، اليوم الأربعاء: "جناب قائد الثورة الإسلامية في ايران سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي حفظكم الله. أتقدم من جنابكم العزيز بأسمى آيات الافتخار والمباركة، باختياركم قائداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، التي تتعرض فيها إيران العدوان ظالم بدأ باغتيال غادر لحسين العصر، سماحة الشهيد آية الله السيد علي الخامنني رضوان الله عليه، وثلة من قيادات الدولة الشجعان، تقبلهم الله".

وأكد القائد النخالة، أن "التحالف الشيطاني، الأمريكي والصهيوني، سيفشل بهذا العدوان الظالم إن شاء الله، أمام صمود وإرادة الشعب الإيراني العزيز وبقيادتكم المباركة والشجاعة"، مستحضراً قول الله سبحانه وتعالى {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ}.

وأضاف: "وبهذه المناسبة نؤكد لكم أن كل الشعوب الحرة في العالم، تقف بجانبكم في مواجهة هذا العدوان الظالم، وترى في صمودكم وقتالكم وانتصاركم، نصراً لها ولقضاياها العادلة، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المجاهد، والذي يقف مقاتلا على مدار الوقت في مواجهة أمريكا وإسرائيل، كما إخوانه المقاومين والبواسل في لبنان".

وتابع القائد النخالة في برقيته للسيد مجتبى: "من المهم بهذه المناسبة أن أشير لجنابكم، إلى محاولات العدو الصهيوني الأمريكي، بالزج ببعض الدول العربية الشقيقة في هذا العدوان، ضد الجمهورية الإسلامية بكل ما يملك من وسائل خبيثة، لنؤكد لكم أن وحدة الأمة الإسلامية على مر التاريخ، كان لها دور مهم وأساسي في إفشال مخططات الأعداء، وإننا على ثقة بأن قيادتكم الشجاعة والحكيمة ستفشل مخططات الأعداء وستقود الأمة إلى النصر إن شاء الله.

وختم القائد النخالة: "أدعو الله أن يحفظكم ويحفظ الجمهورية الإسلامية، وينصركم نصراً عزيزاً".

