الجيش الايراني يستهدف قاعدتي بالماخيم وعوبدا الجويتين ومقر جهاز الأمن العام (الشاباك)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر الجيش الايراني بيانا اعلن فيه استهداف قاعدتي بالماخيم وعوبدا الجويتين ومقر جهاز الأمن العام (الشاباك).

وجاء في بيان رقم ٢٤ للجيش الايراني:

بسم الله الرحمن الرحيم

إِن يَنصُركُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُم

خلال الساعات القليلة الماضية، شنّ الجيش الإيراني هجومًا بطائرات مسيرة على برج المراقبة ومدرج الطائرات وحظيرة الطائرات التابعة لقاعدتي بالماخيم وعوبدا الجويتين، بالإضافة إلى مقر جهاز الأمن العام (الشاباك).

تُعد قاعدة بالماخيم الجوية، الواقعة قرب تل أبيب، مركزًا لإطلاق الأقمار الصناعية واختبار الصواريخ التابع للكيان الإسرائيلي، وموقعًا لأنظمة الدفاع الصاروخي، مثل مقلاع داود وطائرات هيرمس ٩٠٠ المسيرة.

تُعد قاعدة عوبدا الجوية منشأة استراتيجية وقاعدة تدريب لسلاح الجو الإسرائيلي. كانت القاعدة مقرًا لطائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-22.

كما يُعدّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بمثابة القلب النابض للعمليات الأمنية في إسرائيل، وهو المسؤول عن قيادة العمليات الأمنية، وتنسيق حماية الشخصيات المهمة والمنشآت الحيوية للكيان.

