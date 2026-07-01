ما هي شروط السماح للسفن القطرية بعبور مضيق هرمز؟

وكالة مهر للأنباء- بعد اندلاع الحرب الثالثة المفروضة، فرضت القوات المسلحة الإيرانية سيطرتها وإدارتها على مضيق هرمز في إطار الإجراءات الرادعة والأمنية وأوقفت حركة مرور سفن القوى المعادية. ويأتي هذا التحول في وقت أكد فيه سماحة السيد آية الله مجتبى خامنئي مرشد الثورة الإسلامية في رسالته بمناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاد السيد علي خامنئي المرشد الشهيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أننا «سندخل إدارة مضيق هرمز مرحلة جديدة»؛ وهذا الموضوع هو ما أبرز أكثر من أي وقت أهمية إعمال سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الممر الاستراتيجي. وبناء على ذلك، وبهدف تنفيذ سياسة جديدة لإدارة مضيق هرمز وتنظيم قواعد الملاحة البحرية، من الضروري تعيين أطر وقواعد محددة لمختلف الدول. وفي هذا السياق، تعد قطر إحدى الدول التي قامت خلال الحرب الثالثة المفروضة، من خلال إتاحة أراضيها وقواعدها للقوات الأمريكية، بتهيئة الأرضية لشن عمليات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومع ذلك، فإن الاقتصاد وصادرات الطاقة القطرية يرتبطان ارتباطاً عميقاً بمضيق هرمز. تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وتأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة بواقع 25 تريليون متر مكعب، وتصدر 60% من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى باقي البلدان بشكل أساسي باستخدام تقنية الغاز الطبيعي المسال LNG والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز بشكل أساسي. بعد اندلاع الحرب وفرض القيود البحرية من قبل إيران، استطاعت قطر أن تصدر ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان في تاريخ 10 و12 و16 مايو 2026 عبر المسارات التي حددتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ ولذلك وبالنظر إلى تأكيد سماحة السيد آية الله مجتبى خامنئي المرشد الأعلى على الإدارة الجديدة لمضيق هرمز وكذلك الحاجة القطرية الملحة لهذا الممر الاستراتيجي، من الضروري وضع الشروط والمتطلبات التالية من أجل استفادة قطر من المرحلة الجديدة لإدارة مضيق هرمز:

1. تسوية الأموال الإيرانية المجمدة على شكل ذهب: في شهر سبتمبر من عام 2023 نقلت 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر على أن تُعاد لاحقاً إلى إيران. ولكن قطر لم تحرر هذه الأموال بسبب العقوبات الأمريكية. ولذلك يجب أن تتعهد قطر بتسوية الأموال الإيرانية على شكل ذهب خارج إطار العقوبات الأمريكية.

2. بيع سندات الخزانة الأمريكية المشتراة: يجب على قطر أن تتعهد ببيع سندات الخزانة الأمريكية التي اشترتها حتى عام 2025 والبالغة قيمتها 58 مليار دولار .

3. بيع النفط والغاز لإيران عند الطلب: تتعهد قطر بأن تقوم بتصدير كل أو جزء من نفطها وغازها إلى إيران في حال طلبت إيران ذلك أو أن يتم من خلال إيران تنفيذ عمليات المبادلة (Swap) أو الترانزيت لنفط وغاز هذا البلد.

4. عدم اتخاذ مواقف ضد المصالح الإيرانية في شبكة الجزيرة: تتعهد قطر بعدم اتخاذ شبكة الجزيرة مواقف ضد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة وأيضاً ألا تقوم بدعاية مسيئة خلال الحرب ضد أمريكا والكيان الصهيوني.

5. استخدام مسمى «الخليج الفارسي» في جميع المراسلات الرسمية الداخلية والدولية: بالنظر إلى الخلفية التاريخية لتسمية الخليج الفارسي تتعهد قطر باستخدام تسمية الخليج الفارسي في جميع المراسلات الرسمية الداخلية والدولية وكذلك في وسائل الإعلام.

من البديهي أن أي خرق لأي من الشروط السابقة يعني إغلاق مضيق هرمز أمام قطر.