رئيس منظمة البسيج يبعث رسالة الى قائد الجيش عشية تشييع جثامين شهداء مدمرة دنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رئيس منظمة التعبئة والمستضعفين(البسيج) العميد غلامرضا سليماني رسالة الى القائد العام للجيش الايراني، اللواء امير حاتمي عشية تشييع جثامين شهداء مدمرة دنا جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

أقدم التعازي والتهاني باستشهاد اكثر من ١٠٠ من ابطال قوات البحرية للجيش في مدمرة دنا على يد الجيش الامريكي المجرم اثناء اداء مهامهم في مناورات ميلان ٢٠٢٦ في الهند،.

في هذه الأيام، ان العدو الخبيث الجبان الصهيوالامريكي الذي عجز عن تحقيق مخططاته في الحرب ضد ايران الحبيبة، يتوسل باي اداة رذيلة وجبانة لإظهار نفسه منتصرا، ولكن اننا علي يقين ان دماء هؤلاء الشهداء المظلومين تقوي شجرة الجمهورية الاسلامية المستحكمة ومثمرة وتعزز جذورها الممتدة.

نثق بان حضور الشعب الملحمي والحاشد في مراسم الوداع وتشييع جثامين شهداء مدمرة دنا، سيفشل مؤامرات امريكا المجرمة والكيان الصهيوني المؤقت واتباعهما وعملاءهما الداخلية والاجنبية.

العميد الثوري غلامرضا سليماني

