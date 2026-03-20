ألمانيا تسحب دعمها لـ"إسرائيل" في قضية الإبادة الجماعية أمام "العدل الدولية"

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، سحب الدعم لـ "إسرائيل" في دعوى الإبادة الجماعية في غزة المقامة أمام المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية دعوى قُدّمت ضدها.

وتراجعت ألمانيا عن التزامها السابق بدعم "إسرائيل" في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.

وأوضحت الوزارة أنّ قرار سحب الدعم مرتبط بالصعوبات القانونية التي تواجهها برلين في لاهاي، حيث تقف هي نفسها أمام اتهامات بانتهاك القانون الدولي.

وكانت نيكاراغوا قد قدّمت قضية منفصلة تتهم فيها ألمانيا، بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، من خلال دعمها السياسي والعسكري والمالي لـ "إسرائيل" خلال الحرب، في مخالفة صريحة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتبدي ألمانيا دعما مفتوحا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم المجازر المروعة التي ارتكبها الأخيرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2023.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، لدى محكمة العدل الدولية، تتهمه فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ضد المدنيين العزل.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة ومجازر مروعة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.