٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٧:٢٨ م

الموجة 72 من عملية الوعد الصادق ٤..الصورايخ تدك شمال وقلب الأراضي المحتلة والجيش الأمريكي الإرهابي

نُفذت الموجة 72 ضد أهداف في شمال وقلب الأراضي المحتلة والأسطول البحري الخامس للجيش الأمريكي الإرهابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي أن الموجة 72 من عملية "الوعد الصادق 4" التي حملت رمز " يا رسول الله"، والمُهداة إلى 72 من صحابة الشهيد الأمام الحسين (عليه السلام) والشهيد بهشتي و72 من أصدقائه الشهداء، نُفذت ضد أهداف في شمال وقلب الأراضي المحتلة والأسطول البحري الخامس للجيش الأمريكي الإرهابي، وذلك باستخدام أنظمة قوية وفعّالة، وبدقة متناهية، بعد استهداف سرب العدو الإسرائيلي في سماء شمال البلاد.

بفضل الله، ستحقق الأنظمة الهجومية والدفاعية المحلية المطورة المزيد من الإنجازات.

يجب أن يعلم العدو أن صوت صفارات الإنذار المتواصلة، وسلسلة صفارات الإنذار المتتالية، لن تفارقه لحظة.

لن نرحمكم، وستعانون أشد المعاناة.

رمز الخبر 1969423

