١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٧:٤٠ م

عارف للبابا فرنسيس: نطلب منك أن تكون رائدا في الحوار العالمي من أجل الأخلاق والشفقة

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" رسالة إلى زعيم الكاثوليك في العالم "البابا فرنسيس"، داعيا إياه إلى أن يكون في طليعة “الحوار العالمي من أجل الأخلاق والشفقة”.

وأفادت وکالة مهر للأنباء بأن "عارف" کتب اليوم الأربعاء في رسالة نشرها على حسابه في منصة «إكس»، مخاطباً "البابا فرنسيس": لقد فُرضت على إيران طوال سنوات عقوبات بسبب تمسكها بـ«الحقيقة والكرامة الإنسانية»، ومؤخرا استهدفتها الولايات المتحدة والکیان الصهيوني بشكل مباشر.

وأضاف قائلا: إن معاناتنا تنبع من صرخة القيم المشتركة.

وجاء في رسالة النائب الأول لرئيس الجمهورية: نطلب منك أن تكون رائدا في “الحوار العالمي من أجل الأخلاق والشفقة”؛ فلنحول العالم، من خلال حوار يتجاوز السياسة، إلی مقر وملاذ آمن للسكينة والسلام والأخلاق.

