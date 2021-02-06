دبلوماسيون امريكيون ينصحون بايدن بالعودة للاتفاق النووي سريعاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عدد من الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين السابقين نصح في رسالة إلى الرئيس جو بايدن ، بتجنب أي صراع مع إيران وحثوه على العودة إلى الاتفاق النووي على وجه السرعة.

وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين في الجيش والأمن القومي والدبلوماسيين إلى بذل قصارى جهده للانضمام بسرعة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وشدد من كتبوا الرسالة صراحة على أن نهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ممارسة أقصى الضغوط على إيران كان كارثيًا على الأمن الأميركي.

/انتهى/

المصدر: سبوتنيك