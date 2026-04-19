اليمن يحذر ترامب بشأن مضيق باب المندب

أفادت وكالة مهر للأنباء، ولوحت الحرکة اليمنية، بإغلاق مضيق باب المندب، موجهة تحديا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد القيادي في أنصار الله، حسين العزي، قدرة الحرکة على فرض إغلاق للمضيق لا يمكن تجاوزه، مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتغيير سياساتهما تجاه القضايا اليمنية والإقليمية.

وقال حسين العزي، إنه "إذا قررت الحرکة إغلاق باب المندب فإن كل الإنس والجن سيكونون عاجزين تماما عن فتحه".

وأضاف العزي عبر منصة "إكس" أنه "من الأفضل لترامب والعالم المتواطئ الإنهاء الفوري لكل الممارسات والسياسات المعيقة للسلام، وإظهار الاحترام المطلوب لحقوق شعبهم وأمتهم".

وتأتي تصريحات القيادي في حرکة أنصار الله حسين العزي، بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز بدءا من السبت وحتى رفع الحصار الأمريكي، مهددة باستهداف السفن التي تقترب من المضيق.

