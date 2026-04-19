١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:١٨ ص

تحييد واعتقال مجرمين مسلحين في إيرانشهر

أعلن قائد الشرطة الخاصة في محافظة سيستان وبلوشستان الجنوبية عن مقتل مجرم مسلح واعتقال آخر في إيرانشهر.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح "مرتضى جوكار" للصحفيين صباح اليوم الأحد: أوقفت قوات الأمن التابعة لوحدة الكوماندوز المتمركزة في مركز شرطة إيرانشهر-خاش سيارة بيجو مشبوهة، وأصدرت أمراً بالتوقف، إلا أن ركابها أطلقوا النار على رجال الأمن متجاهلين أوامر الشرطة.

وأضاف قائد الشرطة الخاصة بالمحافظة الجنوبية: اضطرت القوات لاستخدام أسلحتها، وردّاً على ذلك، قُتل أحد المسلحين وأُلقي القبض على آخر.

وتابع: كما عُثر على بندقيتين من طراز كلاشينكوف، وسبعة مخازن ذخيرة، وكمية من الذخيرة الحية، وصودرت سيارة بيجو.

واختتم جوكار حديثه قائلاً: الأمن خط أحمر بالنسبة للشرطة، وسيُعاقب بشدة كل من يُخلّ بالأمن العام.

رمز الخبر 1970079

You are replying to: .
