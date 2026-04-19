تحييد واعتقال مجرمين مسلحين في إيرانشهر

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح "مرتضى جوكار" للصحفيين صباح اليوم الأحد: أوقفت قوات الأمن التابعة لوحدة الكوماندوز المتمركزة في مركز شرطة إيرانشهر-خاش سيارة بيجو مشبوهة، وأصدرت أمراً بالتوقف، إلا أن ركابها أطلقوا النار على رجال الأمن متجاهلين أوامر الشرطة.

وأضاف قائد الشرطة الخاصة بالمحافظة الجنوبية: اضطرت القوات لاستخدام أسلحتها، وردّاً على ذلك، قُتل أحد المسلحين وأُلقي القبض على آخر.

وتابع: كما عُثر على بندقيتين من طراز كلاشينكوف، وسبعة مخازن ذخيرة، وكمية من الذخيرة الحية، وصودرت سيارة بيجو.

واختتم جوكار حديثه قائلاً: الأمن خط أحمر بالنسبة للشرطة، وسيُعاقب بشدة كل من يُخلّ بالأمن العام.

