قائد القوات الجوفضائية لا يملك صفحة على منصة "اكس"

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأعلن الحرس الثوري: بخصوص الصفحة المنسوبة إلى العميد مجيد موسوي (قائد القوات الجوفضائية) على منصة اكس، أن المنصة وفي عمل إرهابي (إرهاب إعلامي) حظرت صفحتين أُنشئتا لقائد القوات الجوفضائية، خلال الحرب المفروضة الثالثة.

وتابع البيان: الآن، وفي خطوة غريبة، أنشأوا صفحة مزيفة باسم قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري بعد حظر صفحات رسمية منسوبة إليه مرتين على هذه المنصة. وعليه، نعلن أن الصفحة المنسوبة إلى السيد مجيد موسوي على منصة "اكس" هي صفحة مزيفة.

واضاف البيان: تجدر الإشارة إلى أن العميد موسوي ينشط رسميًا فقط على خدمة المراسلة الداخلية (ويراستي) "Verasti" وكذلك المنصة المستقلة (اب سكرولد ) "UpScrolled".

