٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١١:٣٧ ص

باراك: لم يتم تحقيق أي من أهداف الحرب ضد إيران

أقر رئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني بفشل الكيان في تحقيق أهدافه في الحرب مع إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود باراك قوله إن حماس في غزة وحزب الله في لبنان ما زالا يسيطران على السلطة. كما بقي النظام الحاكم في إيران سليماً بعد الهجمات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وأضاف أنه يبدو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.

وأكد باراك أن أطول حرب في التاريخ المختلق للكيان الصهيوني تقترب من نهايتها، بينما فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة. ويعود هذا الفشل الاستراتيجي إلى الغطرسة الخطابية الفارغة ووجود مسؤولين يروجون للأكاذيب الصارخة. وتُعطى المصالح السياسية والشخصية الأولوية على مصالح الكيان.

وأضاف أن القضاء على حزب الله من خلال احتلال لبنان بالكامل أمر غير عملي. وسيؤدي الفشل في إنهاء هذه الحرب إلى مواجهة تل أبيب بمضاعفات أشد خطورة في غضون أسابيع قليلة.

جواد ماستری فراهانی

