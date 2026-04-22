ترامب اضطر لتمديد وقف إطلاق النار

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلن الرئيس الأمريكي، الذي كان قد صرّح مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة بأنه لن يمدد وقف إطلاق النار، تمديد وقف إطلاق النار.

وادعى ترامب أن وزير الدفاع الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف طلبا منه تأجيل الهجوم على إيران إلى حين تقديم إيران عرضًا.

وادعى الرئيس الأمريكي كذلك أنه أمر قواته العسكرية بمواصلة الحصار والبقاء على أهبة الاستعداد في جوانب أخرى.

وادعى ترامب تمديد وقف إطلاق النار في حين لم يسافر الوفد الإيراني إلى باكستان للمفاوضات رغم تهديداته المتكررة ومزاعمه التي لا أساس لها، وأعلن أنه غير مستعد للتفاوض تحت الضغط والحصار والتهديدات.

اضطر ترامب إلى الإعلان من جانب واحد عن تمديد وقف إطلاق النار، على الرغم من أنه كان قد أكد سابقًا علنًا أنه لن يمدد وقف إطلاق النار تحت أي ظرف من الظروف، وأن على إيران المشاركة في المحادثات في إسلام آباد.

على الرغم من أن ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية أعلنوا أمس أن ممثلين عن هذا البلد يتوجهون إلى باكستان لإجراء مفاوضات، وأنه إذا لم توافق إيران، فإن الحرب ستندلع مرة أخرى، إلا أن المسؤولين الإيرانيين لم يعلنوا بهدوء ودون ضجة أي موقف رسمي بشأن المشاركة في مفاوضات ترامب المزعومة من عدمها، مؤكدين أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة وأن إيران لن تتفاوض تحت الضغط والتهديدات.