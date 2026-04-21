السيد الحوثي: لن نقف على الحياد تجاه أي عدوان يستهدف إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن السيد الحوثي قال في خطاب له اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة للعام: لن نقف على الحياد تجاه أي عدوان يستهدف إيران، مضيفا، إن التهدئة الحالية تشارف على الانتهاء، وهي تتسم بهشاشة بالغة، كما أن احتمالات التصعيد قائمة وبقوة.

وتابع، موقفنا واضح ومعلن؛ فلن نكون محايدين في مواجهة أي عدوان أمريكي-إسرائيلي يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف، نحن في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي؛ وإذا ما عاد العدو إلى خيار الحرب، فإن مسارنا سيكون الانخراط فيها أيضاً. وحتى في حال استمرار التهدئة، فإن جولات الصراع القادمة حتمية؛ ذلك أن هذا الهدوء ليس سوى استراحة محارب ضمن معركة مستمرة.

وانتقد من يوجهون اللوم للمقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله ويحملونها مسؤولية الرد على العدوان، قائلاً إن ردها جاء بعد اعتداءات الصهاينة التي استمرت 15 شهراً في لبنان.

وعن طوفان الأقصى، قال السيد الحوثي إنه كان "رداً على الجرائم والطغيان الصهيوني طوال 7 عقود"، مضيفاً أن "الأعداء يعملون من خلال عناوين لخداع الناس ولتبرير ما يفعلونه ضد الأمة".

ورداً على ما يجري تداوله من عناوين "تغيير الشرق الأوسط" وذريعة ما يسمونه "مكافحة الإرهاب" وعناوين أخرى، وصف السيد الحوثي هذه الأقاويل بـ "المخادِعة والزائفة".

وأضاف أن "الأعداء عملوا منذ بداية تحركهم على أن تعم حالة الاستسلام والصمت وتكميم الأفواه والمنع لأي تحرك يواجه مخططاتهم"، كما أنهم يعملون على "أن يصل الحال في واقعنا العربي والإسلامي إلى مستوى تجريم أي انتقاد للجرائم الإسرائيلية"، ويعملون على "اختراق الأمة وتكبيلها وتقييدها من أي ردة فعل وسلبها من كل عناصر القوة".

وتكلم السيد الحوثي، بوصفه جزءاً من أمة مسلمة ضحية في الأساس للاستهداف الصهيوني الذي يسعى لإبادتها واحتلال أوطانها واستهداف مقدساتها، قائلاً إن "حكومات وزعماء واتجاهات سياسية وحزبية ومذهبية وعقائدية اتجهت بكل عدائها حيث وجهها الصهاينة".

وعن الاعتداء الصهيو-أميركي على الجمهورية الإسلامية في إيران، قال السيد الحوثي إن "الصهاينة وأبواقهم يحاولون أن يشوهوا الموقف الحر ضد طغيانهم بأنه بـ"الوكالة عن إيران""، مضيفاً أن "الصهاينة هم أول من أطلق مصطلح "بالوكالة عن إيران" وركزوا عليه بشكل كبير في سياق الخداع والتضليل".

وأضاف أن "الأعداء يريدون ألا يكون من جانب أمتنا حتى كلمة تتوجه للتعبير عن حالة السخط أو العداء أو الموقف ضد ما يفعلونه"، مردفاً أنهم اتجهوا إلى محاولة تكميم الأفواه ومنع أي صوت حر يناهض الهيمنة والطغيان الأميركي الإسرائيلي.

وأشار السيد الحوثي إلى أن "إسرائيل" تقتل في كل نصف ساعة امرأة فلسطينية بدعم وسلاح أميركيين، متسائلاً: "أين هي حقوق الإنسان وحقوق المرأة؟"

وأكد أن "الصهاينة والموالين لهم يسعون إلى زرع وترسيخ حالة اليأس والروح الانهزامية في أوساط الأمة وأنه لا جدوى من الجهاد"، ويحاولون تشويه وتبخيس عمليات محور المقاومة، كما أن "هناك محاولة للتعظيم والتهويل والإرجاف لصالح العدوان الأميركي الإسرائيلي".

وأضاف أن "الإعلام الموالي لأميركا و"إسرائيل" دائماً ما يعظم أي شيء من جانب العدو ويشوه أي موقف يمكن أن يحيي الأمل"، مردفاً أن "الصهاينة يعملون ومعهم الأميركي والبريطاني وعملاؤهم من المنافقين العرب على أن تتقبل الأمة معادلة الاستباحة".

وعن صمود أهل غزة، قال السيد الحوثي، إنه "رغم الصمود العظيم في قطاع غزة، إلا أن تلك القوى في أوساط الأمة تتعامل معه بالتبخيس والتوهين والتشويه والتحطيم"، مضيفاً أن "الاتجاه الإعلامي لدى بعض الأنظمة يعمل على زرع حالة يأس في أوساط الأمة ويحارب أي موقف قوي".

وعمّا يجري من اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، قال السيد الحوثي إن "اليهود يعتدون يومياً على الضفة الغربية بالقتل والاختطاف والتعذيب والهتك للأعراض والتدمير للمنازل والتهجير القسري".

وقال السيد الحوثي إن "استباحة الأعداء وصلت إلى درجة منع آيات قرآنية من المناهج الدراسية في المدارس الحكومية والجامعات"، كما أن حالهم وصل إلى أن تكون كلمة المجرم نتنياهو وأمثاله من الصهاينة فوق أوامر الله والمبادئ الإسلامية".

وأشار السيد الحوثي إلى أن "الأعداء يريدون أن يصلوا بالأمة إلى مستوى انعدام الكرامة الإنسانية ثم يكون كل اللوم على من يعترض على الاستباحة"، كما أنهم "يعملون على توجيه اللوم باتجاه من يتبنى رد فعل على أي عدوان إسرائيلي أو طغيان أميركي".

وأكد أن "الأبواق الصهيونية تقابل الإبادة بحق الشعب الفلسطيني بالصمت لكنها تواجه باللوم والانتقاد لأي موقف عملي للتصدي".