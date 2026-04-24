العميد قاآني: السند الحقيقي لجبهة المقاومة والمقاتلين امام الاعداء هو وحدة الشارع وانسجام المسؤولين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد قاآني في منشور له مساء الخميس تزامنا مع الرسالة المشتركة لوحدة المسؤولين، التي نشرها رؤساء السلطات الثلاث: إن السند الحقيقي لجبهة المقاومة والمقاتلين بلا حدود في الحرب ضد العدو الأمريكي الصهيوني، يتمثل في وحدة الشارع وانسجام المسؤولين الذين ينادون بصوت واحد: نحن جميعاً "إيرانيون" و"ثوريون". وبفضل الوحدة الصلبة بين الشعب والدولة، والطاعة الكاملة لقائد الثورة الإسلامية، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله.

واضاف: إله واحد، قائد واحد، شعب واحد، طريق واحد؛ وهو طريق النصر لإيران الاعز من الروح.

وكان رؤساء السلطات الثلاث، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، قد اصدروا مساء الخميس مدونات منفصلة بنص مشترك تاكيدا للوحدة بين المسؤولين، في الرد على تخرصات ترامب بوجود خلاف بين المسؤولين الايرانيين حول القضايا الاخيرة.

