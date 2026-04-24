٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٢:٢٨ م

قائد الجيش الايراني: كلنا ثوريون وسنجعل المعتدون يندمون

أكد القائد العام للجيش اللواء أمير حاتمي: أننا سنجعل المعتدي المجرم يندم، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" و"إنستغرام" و"فيرستي": "سنجعل المعتدي المجرم يندم من خلال اتباعنا قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد الجيش اللواء أمير حاتمي بالتزامن مع إعلانه رسالة وحدة رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وجميع المسؤولين، عبر نشره رسالة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" و"إنستغرام" و"فيرستي"، أن: طريق النصر لإيران، أغلى من الحياة، هو النصر عبر طريق المقاومة.

وجاء في رسالة القائد العام للجيش: "كلنا إيرانيون ومسلمون ثوريون، وبوحدة الأمة والقوات المسلحة وفروع الدولة الثلاثة، وبطاعة قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، سنجعل المعتدي المجرم يندم على فعلته. إله واحد، قائد واحد، أمة واحدة، طريق واحد، وهذا هو طريق النصر لإيران، أغلى من الحياة. #النصر على درب المقاومة."

وأضاف قائلاً: إن طريق النصر لإيران، أغلى من الحياة، هو النصر على درب المقاومة/نأسف للمعتدي.

رمز الخبر 1970210
جواد ماستری فراهانی

