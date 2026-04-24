تقریر یومی..أصداء الحرب على إيران في وسائل الإعلام العالمية

وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي: منذ بداية العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، لم تتحقق الأهداف المعلنة لهذه العمليات فحسب، بل إن دلائل متزايدة على المأزق الاستراتيجي والإخفاقات الميدانية والسياسية للأطراف المعتدية آخذة في الظهور. هذه الحرب التي بدأت بهجمات واسعة ومقتل مدنيين بينهم أطفال أبرياء، سرعان ما وجدت أبعادًا إنسانية وأمنية واقتصادية واسعة النطاق، وأثارت ردود فعل مختلفة في وسائل الإعلام الدولية. على الرغم من التوصل إلى هدنة استمرت أسبوعين وتم تمديدها لاحقًا من قبل ترامب، إلا أن الطريق لا يزال معقدًا حتى النهاية الحقيقية لهذا العدوان.



تحاول وسائل الإعلام العالمية، كلٌّ بمنهجيتها الخاصة، نشر رواية هذه الحرب؛ ويمكن أن يقدم فحص هذه الانعكاسات صورة أوضح للوضع الفعلي للحرب ومستقبلها.



وفيما يلي ابرز ما تحدثت وسائل الاعلام العالمية سواء غربية او عربية او روسية او عبرية عن الحرب ضد ايران خلال اليوم الماضي:



هيل: ترامب، بعد تراجعه عن إنذاراته المتكررة، تخلى عمليًا عن تهديده بتدمير البنى التحتية الإيرانية من خلال تمديد الهدنة من جانب واحد، وهو يسعى إلى خروج مخلص من مأزق الحرب. الحصار البحري لم يتمكن من تحقيق أي مكاسب على طاولة المفاوضات، وإيران قادرة على تحمل الضغوط أكثر من ترامب.



نيويورك تايمز: اعتماد ترامب على حصار الموانئ الإيرانية هو تكتيك خاطئ لأن الحصارات بطيئة بطبيعتها، وإيران، التي تعتبر الحرب معركة وجودية، قادرة على تحمل ضغوط لأشهر. هذا الحصار غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي وقد يطيل الحرب على أمريكا ويجعلها أكثر تكلفة.



الجزيرة: باكتشاف إيران تهديد إغلاق مضيق هرمز كورقة ضغط جديدة، تغيرت الديناميكية الاستراتيجية للحرب. هذه المرة، تستخدم طهران هذا التهديد بشكل هجومي وكأداة إكراهية لزيادة تكلفة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المستمرة.



عربي 21: أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة مفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء حرب الشرق الأوسط. قال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، إن بلاده ترحب وتدعم بشكل كامل جهود الحوار من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.



الميادين: التجمعات الليلية للشعب في المدن الإيرانية تُظهر التضامن والوحدة والدعم للقيادة في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني. تتحول الساحات والأماكن العامة كل ليلة إلى مشهد متكرر ومتطور باستمرار.



سبوتنيك (خبير الأمن السيبراني): من خلال سيطرتها على البنى التحتية الرقمية العالمية، تنفذ أمريكا شكلاً جديدًا من الاستعمار الصامت ضد دول الجنوب العالمي. تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى، بتقديم نماذج ذكاء اصطناعي مجانية، بجمع البيانات السرية والاستراتيجية للدول.



سبوتنيك (محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية): عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية بعقيدة الهيمنة متعددة المجالات (MDO) لم تتمكن من تحطيم الإرادة الإيرانية للحرب، لأن الخلل في البنية التحتية للمعلوماتية عطل هذه العقيدة. إيران، بحربها غير المتماثلة وتحويل انقطاع الإنترنت إلى سلاح دفاعي، حولت الحرب إلى استنزاف كامل.



واي نت نيوز: لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز ومواجهة النفوذ الاقتصادي الإيراني، تعتبر إسرائيل مشروع الممر التجاري IMEC فرصة استراتيجية. هذا الممر، وهو مزيج من الطرق البحرية والسكك الحديدية، بديل لقناة السويس ويتضمن كابلات بيانات وخطوط أنابيب طاقة.



تايمز إسرائيل: في تحليلها للثورة الإيرانية، تجاهلت الجامعات الأمريكية الدور المحوري للدين ورواية الاستشهاد في التشيع، وحللتها من خلال عدسة ماركسية. هذا العمى التحليلي الذي يحذف "المعتقد" من التحليل، لا يزال يخنق فهم الغرب للمجتمعات الدينية.



إسرائيل هيوم: تمديد الهدنة القصير يأتي بقدر الوقت اللازم لوصول حاملة الطائرات الأمريكية، مما يثير السؤال: هل يشتري ترامب الوقت أم يزيد الضغط؟ البنود المسربة من الاتفاق المحتمل تشير إلى تراجع أمريكي، وإيران قد تستخدم ورقة الحوثيين لإغلاق باب المندب.



واي نت نيوز: سكان شمال إسرائيل غاضبون من إيقاف الحرب قبل تحقيق الأهداف والتقليل من شأن تهديد حزب الله. إنهم يبحثون عن أمن حقيقي، ويدعون إلى ضرب النقطة الأكثر حساسية لحزب الله وهي "الخسارة الدائمة للأرض".



معاريف: تمديد ترامب للهدنة هو خطأ استراتيجي يسمح لإيران بجمع "انتصارات صغيرة". هذا الباحث الإسرائيلي، مدعيًا نفوذًا لعناصر إيرانية داخل البيت الأبيض، يرى أن الحل هو فقط "اغتيال، اغتيال، اغتيال" لـ 5 إلى 10 أشخاص من كبار صانعي القرار الإيرانيين.



