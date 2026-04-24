العميد رادان: وثائق مهمة من معدات العدو بحوزتنا نعمل لفك شفرتها

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، انه أشار العميد أحمد رضا رادان إلى إفشال عملية معقدة للعدو داخل الأراضي الإيرانية، وقال: استخدم العدو عدة طائرات عملاقة من نوع C-130 ومروحيات وطائرات هيرمس بدون طيار، بهدف تنفيذ سيناريو مذهل وإعلان نصر إعلامي، لكن بفضل يقظة الشعب والتحرك في الوقت المناسب من قبل القوات المسلحة، انتهت هذه الخطة بمذلة العدو.

ونفى رادان ادعاءات وسائل الإعلام الغربية حول عملية إنقاذ طيار، وأوضح قائلاً: كيف يتقبل المحللون العسكريون في أمريكا وأوروبا إرسال مثل هذا الأسطول الثقيل لإنقاذ شخص واحد؟ موقع الاشتباك يبعد أكثر من 150 كيلومتراً عن النقطة التي زعموا فيها سقوط الطيار. كان هدفهم يتجاوز عملية إغاثة، وبفضل الله وبالبلاغات الشعبية، تم إعطاب الطائرة الأولى، واضطر المعتدون إلى قصف معداتهم والفرار من المنطقة.

وأعلن العميد رادان عن الحصول على وثائق قيمة في هذه العملية، وأضاف: تم الاستيلاء على وثائق مهمة جداً من معدات العدو المتبقية، وخبراؤنا بصدد فك شفرتها، وسيتم قريباً إطلاع الشعب الإيراني الشريف على تفاصيلها.

