الخطوط الجوية الإيرانية "هما" تعيد تشغيل رحلاتها اليومية إلى إسطنبول 

أفادت وكالة مهر للأنباء، عن إدارة العلاقات العامة في الشركة قولها: إن "هما" كانت قد نفذت أولى رحلاتها الدولية لهذا العام متجهةً من مطار الإمام الخميني إلى المدينة المنورة، ثم شرعت في تسيير خطها الدولي الثاني لعام 2026. وفي صباح اليوم، أقلعت الرحلة التي تحمل الرقم 719 على مسار طهران-إسطنبول من مطار الإمام الخميني الدولي في تمام الساعة 06:45.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، ستستمر الرحلات الجوية على هذا المسار يومياً حتى تاريخ 1 مايو.

وقد تمّ تشغيل هذا الخط الجوي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من منظمة الطيران المدني الإيرانية. كما تجري حالياً الاستعدادات لتدشين مسارات أخرى تشمل كلاً من: باكو، الدوحة، النجف، وبغداد.

