استئناف الرحلات الإيرانية إلى مطار النجف الأشرف

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "واع" العراقية، أن رحلات شركة "معراج" الإيرانية على خط "طهران – النجف – مشهد" قد جُدولت لأيام 27 و29 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تتم هذه العودة للرحلات من إيران إلى النجف بعد توقف دام 58 يوماً.

وأوضحت إدارة مطار النجف في بيان لها أن استئناف رحلات هذه الشركة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها، وتحسين الربط مع الوجهات الإقليمية والدولية.

وشددت إدارة المطار على استمرار التنسيق مع مختلف شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات وتنويع الوجهات في الأيام المقبلة، بهدف تسهيل عملية تنقل المسافرين والزائرين.

يُذكر أن الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه مع إعادة فتح الأجواء الإيرانية واستئناف الرحلات الدولية، تم تسيير رحلات إلى كل من المدينة المنورة واسطنبول، على أن تُستأنف في الأيام المقبلة أيضاً رحلاتها المجدولة إلى كل من باكو والنجف وبغداد والدوحة.

