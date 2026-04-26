إطلاق نار خلال مأدبة عشاء صحفيي البيت الأبيض.. ونقل ترامب إلى موقع آمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية أخرج دونالد ترامب، رئيس البلاد، من حفل العشاء السنوي للمراسلين الصحافيين في البيت الأبيض.

وأفادت رويترز أيضاً بأن ترامب غادر المأدبة، وشوهد الحضور وهم يحتمون من الخطر.

وأعلن مراسل الميادين في واشنطن أن خروج الرئيس الأمريكي وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى جاء إثر حادث لم تعرف طبيعته بعد في مكان الاحتفال.

ولفتت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصدر أمني، إلى أن دوي إطلاق نار سُمع في بهو الفندق الذي استضافت قاعة الاحتفال، وأن مطلق النار قُتل. وأضافت الشبكة نقلاً عن مسؤول أن تقارير تحدثت عن مقتل مطلق النار في بهو فندق "هيلتون"، حيث أقيمت المأدبة.

وأكد المسؤول مقتل الرجل المسلح في بهو الفندق. كما أفادت "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول في الحكومة الأمريكية، أن ترامب وأعضاء إدارته في مأمن ولم يصبهم أذى.

من جهتها، نقلت "فوكس نيوز" عن مصدر لها أن صوت إطلاق نار سُمع في الفندق نفسه الذي كان يتواجد فيه ترامب لحضور العشاء. وادعى المسؤول نفسه للشبكة أن ترامب سيعود إلى الفندق لاستكمال الحفل بعد تأمين المكان.

غير أن "فوكس نيوز" ذكرت، نقلاً عن مصدر آخر، أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال مطلق النار، وأن الحفل سيعاد استئنافه بعد إعلان المكان آمن.

ومن جهتها، نقلت "أسوشيتد برس" عن عدد من الحاضرين أنهم سمعوا ما بين 5 إلى 8 طلقات نارية قبل إخلاء قاعة المناسبة.

