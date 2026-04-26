ترامب يعلق بعد محاولة اغتياله: أنا المستهدف ولا علاقة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصفت تقارير أمنية إطلاق النار بمحاولة اغتيال استهدفت الرئيس الأمريكي بشكل مباشر.

وقال ترامب في كلمته إن "إطلاق النار كان يستهدفني، أعتقد ذلك"، مؤكدا أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال المنفذ، مشيرا إلى أن أحد عناصر الأمن أُصيب خلال العملية لكنه "بحالة جيدة".

وأوضح ترامب أن هذه الحادثة ليست الأولى، قائلا إن "هناك محاولتين سابقتين لاغتيالي"، مضيفا أن "محاولات اغتيالي تتكرر"، في إشارة إلى تصاعد المخاطر الأمنية المحيطة به.

وانتقد مستوى التأمين في موقع الحفل، معتبرا أن "مبنى العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف"، مؤكدا أنه سيتم "مراجعة ظروف حادث إطلاق النار بشكل كامل".

