محلل صهيوني: الحرب على إيران تسببت في انقسام داخل أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "روسيا اليوم"، أن المحلل نتانييل شلومو ويتز، الكاتب في صحيفة "هآرتس" العبرية، اعترف بأن المشهد السياسي في أمريكا يشهد تطورات متسارعة في ظل الحرب مع إيران، حيث انخفضت شعبية ترامب بشكل ملحوظ إلى 33%، وذلك بالتزامن مع الحرب على إيران.

وأضاف ويتز أن الرأي العام الأمريكي يشعر بالقلق إزاء تكاليف وتداعيات الحرب على إيران، لكن ترامب يحاول التقليل من شأن هذه القضية. وتعود أهم قضية إلى الانقسام داخل التيار اليميني الأمريكي، حيث يبرز تاكر كارلسون، المذيع الأمريكي الشهير، كأحد أبرز منتقدي الحرب، مما يشير إلى تصدع داخل حركة "ماغا" (MAGA).

وشدد هذا المحلل الصهيوني على أن كارلسون، الذي كان واحداً من أقرب الشخصيات إلى ترامب، تحدث بصراحة عن قطع علاقاته به. وليست هذه تطوراً سياسياً عابراً، بل تحولاً في الساحة السياسية يقارن حرب إيران بتجربة العراق.

وقال ويتز: "يبدو أن أمريكا، بين هذين التيارين، تتجه نحو مرحلة إعادة تعريف بنية التيار المحافظ".

