عراقجي: أي عمل عدائي سيواجه بردّ فوري وحاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان موقف الوزير عراقجي جاء عقب الرد الإيراني على الاعتداءات العسكرية الأمريكية فجر اليوم والتي انطلقت من أراضي دول المنطقة ضد ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم، وقد اكد الوزير عراقجي في منشور على منصة ايكس: "إن قواتنا المسلحة تنفذ هجمات دفاعية في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس ضد المواقع التي يُسمح منها للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة الملاحة المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار".

وحذر قائلاً: "أي عمل عدائي سيواجه بردّ فوري وحاسم".

وكتب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني: "ما لم تتمكن العقوبات والحرب من تحقيقه، لن يتحقق بالمزيد من الحرب أيضاً".