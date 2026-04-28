السوداني والزيدي يؤكدان ضرورة المضي بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، رئيس مجلس الوزراء المكلف، علي فالح كاظم الزيدي“.

وأوضح، أن “اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع في البلاد والمنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف بين جميع الأطراف الوطنية والعمل بروح المسؤولية والشراكة، للمضي بتشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وتتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات”.

وشدد رئيس الوزراء، بحسب البيان، “حرصه على دعم الزيدي، لإنجاح مهمته في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية”، لافتاً إلى أن “المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف، من أجل تجاوز التحديات وتحقيق المصلحة العامة، وإرساء الاستقرار في عموم العراق”.