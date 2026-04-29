اختيار الايراني علي عسكري حكما لمهرجان "كان" السينمائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستتولى كارلا سيمون رئاسة لجنة التحكيم الخاصة بقسم الأفلام القصيرة و"سيني فونداسيون" (أفلام الطلبة)، إلى جانب كل من بارك جي-مين، علي عسكري، سليم كشيّوش، وماغنوس فون هورن.

وستقوم لجنة التحكيم بتقييم 10 أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، و19 فيلمًا مختارًا ضمن قسم "سيني فونداسيون"، كما ستمنح جائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير وثلاث جوائز لقسم "سيني فونداسيون".

ووفقًا للموقع الرسمي للمهرجان، يُعد علي عسكري أحد الأسماء البارزة في السينما الإيرانية، إذ تقدم أعماله صورة دقيقة عن المجتمع الإيراني المعاصر. ومن أفلامه القصيرة: أكثر من ساعتين الذي اختير في كان، والطفل، والصمت الذي شارك في مسابقة السعفة الذهبية للفيلم القصير.

أما أول أفلامه الطويلة فكان الاختفاء، وقد شارك في برنامج الإقامة الفنية لمهرجان كان. ثم أخرج لاحقًا بشكل مشترك فيلمي حتى الغد وآيات أرضية اللذين عُرضا في قسم "نظرة ما"، بينما كان أحدث أعماله الكوميديا الإلهية الذي عُرض في مهرجان البندقية السينمائي.

وستقام الدورة التاسعة والسبعون من مهرجان كان السينمائي في الفترة من 12 إلى 23 مايو.

/انتهى/