نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران يعد جريمة حرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "غريب آبادي" استعرض خلال هذا اللقاء الجرائم التي ارتكبها أمريكا والكيان الصهيوني خلال العدوان العسكري على إيران، بما في ذلك استهداف 130 ألف هدف مدني وسكني، إلى جانب المستشفيات والمدارس والبنى التحتية المدنية، ومن بينها الهجوم على مدرسة في مدينة ميناب (بمحافظة هرمزكان/جنوب البلاد) والذي تبين أنه نُفذ عن علم وقصد؛ قائلا: إن هذه الأفعال تعد من مصاديق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف نائب وزير الخارجية: إذا كانت هذه الممارسات تعبر عن الحضارة التي يتغنى بها الغرب وأمريكا ویتشدقان بها ويسعيان إلى فرضها على الدول الأخرى تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان ونمط الحياة الخاص بهما، فإن شعوب العالم تکره هذه الحضارة وتتبرأ منها.

وتابع قائلا: لم يتبق اليوم من القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني سوى الاسم، إذ لا يُعير الطرف المعتدي أي اعتبار لهذه المبادئ، كما أن المحافل الدولية لم تُبدِ ردا مناسبا إزاء هذه الجرائم، ولم تُدن العدوان غير القانوني على إيران وارتكاب هذه الجرائم الحربیة.

ولفت "غريب آبادي" إلى دعم بعض دول المنطقة للعدوان العسكري على إيران من خلال إتاحة أراضيها وتقديم الإمكانات والمنشآت العسكرية الموجودة فيها؛ مؤكدا أنه في ضوء هذا الدعم الموثق، لا يمكن اعتبار بعض الدول المجاورة دولا محايدة، بل تعد من الناحية القانونية جزءا من هذا العدوان، الأمر الذي اضطر إيران إلى الرد بشكل متناسب على الاعتداءات التي انطلقت من أراضي تلك الدول لردعها وإيقافها.

من جانبه، أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال هذا اللقاء، بعد استعراض أهداف زيارتها إلى طهران ولقاءاتها مع المسؤولين الإيرانيين، على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية، معربة عن أملها في أن تُفضي مواصلة المسار الدبلوماسي والمفاوضات إلى إنهاء الحرب وإرساء السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.