إيران وروسيا تتشاوران بشأن التعاون النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد نيكولاي سباسكي، نائب المدير العام للعلاقات الدولية في روساتوم، محادثات مع كاظم جلالي، سفير إيران لدى روسيا، في السفارة الإيرانية بموسكو يوم الخميس 30 أبريل/نيسان.

ناقش الجانبان التبادل العلمي والتقني والتكنولوجي بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة روساتوم، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع المشتركة الجارية في محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران.

وصف الطرفان التعاون المستمر بين روساتوم ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنه نموذج للشراكة الفعالة في مجال الطاقة النووية السلمية. وأكدا أن هذا التعاون يعكس التزام البلدين الجاد بالتنمية المستدامة، والاستخدام الرشيد لموارد الطاقة المتاحة، وحماية البيئة، وأمن الطاقة.

جاء الاجتماع في ظل العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين طهران وموسكو، حيث أكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعميق التنسيق المؤسسي والتقني بين هيئتيهما النوويتين.

