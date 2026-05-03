ترامب: سأدرس قريبا المقترح الذي أرسلته إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "تم إطلاعي على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم موافاتي بالصياغة الدقيقة".

وقد صرّح المستشار القانوني لوزارة الخارجية "كاظم غريب أبادي" أن إيران قدمت عبر الوسيط الباكستاني رداً على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود، يرتكز بشكل أساسي على قضية "إنهاء الحرب".

ووأفادت تقارير أن البنود الـ14 المقترحة من قِبل إيران شملت قضايا عدة، منها: ضمان عدم وقوع عدوان عسكري، سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، رفع الحصار البحري، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، دفع التعويضات، إلغاء العقوبات، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى وضع آلية جديدة لمضيق هرمز.

وتنتظر إيران حالياً الرد الأمريكي الرسمي على هذه المقترحات.

