ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار البحري الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة الجزيرة، انه أفادت قاعدة بيانات "تانكر تراكرز" أن ناقلة نفط إيرانية تحمل 1.9 مليون برميل من النفط تمكنت من عبور الحصار البحري الأمريكي في المنطقة والوصول إلى الشرق الأقصى.

كما أفاد موقع شبكة الجزيرة الإلكتروني أمس أن تحليلًا للمعلومات المنشورة من قبل مراكز الملاحة البحرية يُظهر أنه منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان، عبرت 81 سفينة من أصل 145 سفينة مضيق هرمز في تجاوز لهذا الحصار. ويمثل هذا العدد حوالي 56% من السفن منذ بدء تنفيذ القرار الأمريكي.

ويُظهر تحليل البيانات من منصة "مارين ترافيك" أن 53 سفينة عبرت مضيق هرمز في انتهاك للحصار الأمريكي. وكانت هذه السفن إما قادمة من موانئ إيرانية أو متجهة إليها، أو ترفع العلم الإيراني. ومن بين هذه السفن، كانت 11 سفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

